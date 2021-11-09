США призвали прекратить боевые действия в Эфиопии

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН заявила, что бои в Эфиопии должны быть прекращены всеми сторонами и настало время сесть за стол переговоров, сообщает Интерфакс.

"Настало время всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и воздерживаться от подстрекательства к насилию и расколу" , - заявила Томас-Гринфилд.

По ее словам, воинственная риторика и подстрекательские высказывания всех сторон только усугубляют насилие.

"Настало время правительству Эфиопии, "Народному фронту освобождения Тыграя" (НФОТ) и всем другим группам приступить к немедленным переговорам о прекращении огня без предварительных условий, чтобы найти устойчивый путь к миру. (...) Пришло время сложить оружие" , - отметила она.

Постпред США заверила, что Вашингтон осуждает насилие, осуществляемое всеми сторонами конфликта.