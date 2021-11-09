Toyota оказалась среди худших борцов с изменением климата

Toyota Motor названа третьей по влиятельности компанией в мире, препятствующей борьбе с изменением климата. Первые два места достались нефтяным гигантам ExxonMobil и Chevron, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в отчете InfluenceMap. В исследовании, посвященному влиянию корпораций на политику в области изменений климата, Toyota названа худшей среди производителей автомобилей. В списке также значатся BMW (18 место), Daimler (24) и Hyundai (25).

"Корпоративный сценарий сдерживания климатической политики далек от научного отрицания, но он не менее разрушителен" , - отметил глава InfluenceMap Эд Коллинз.

И добавляет, что корпорации не ограничиваются попытками напрямую подорвать существующие правила в области влияния на климат, но также используют изощренные техники перехвата повестки и лоббирование своих интересов через крупных мировых ведущих политиков.

Согласно отчету издания The New York Times, японский автопроизводитель за закрытыми дверями агитировал лидеров Конгресса США противодействовать планам администрации Байдена по ускорению электрификации автомобилей.

А годом ранее обнаружилось, что Toyota сделала больше всего пожертвований на предвыборную кампанию республиканской партии США, ведущие политики которой ставят под сомнение научное обоснование изменения климата.

Cовсем недавно глава Toyota Акио Тойода объявил, что переход Японии на электромобили потребует создания соответствующей инфраструктуры, которая обойдется стране в 135–358 млрд долларов. Кроме того, Тойода считает, что электрокары не настолько экологичны, как принято считать.

При этом в Toyota утверждают, что гибридные и водородные технологии принесут гораздо больше пользы в борьбе с изменением климата. С другой стороны, на днях японский производитель представил свой первый электрический кроссовер, разработанный совместно с компанией Subaru.