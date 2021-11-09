Курс валют НБУ на 9 ноября

Курс валют НБУ на 9 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 ноября, снизился до отметки 26.08 за 1 доллар.

Евро подорожал на 11 коп до 30.20 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 35.33 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 28.53 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 6.57 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.080600 --0.021
EUR Евро 30.202600 +0.106
RUB Рубль 0.365280 --0.002
GBP Фунт стерлингов 35.326200 +0.168
CHF Швейцарский франк 28.525200 +0.008
PLN Польский злотый 6.573700 +0.034

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