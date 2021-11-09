Знание второго языка не даст мозгу рано состариться

У людей, которые говорят на двух языках, старческая деменция наступает как минимум на четыре-пять лет позже, чем у остальных. ﻿При этом, как установили исследователи из Индии, абсолютно не важно, может ли человек читать на двух языках, какого он пола, какое образование получил, чем занимается в жизни, живет в городских условиях или в деревенских, сообщает Menslife.

Автор исследования, СуварнаАллади из Института медицинских наук в городе Хайдарабаде, объясняет, что использование двух языков и больше помогает лучше развиваться тем областям мозга, которые отвечают за внимание и исполнительские функции. А это может помочь защитить мозг от преждевременного старения, то есть развития деменции.

Эксперты подробно изучили истории 648 жителей Индии в возрасте 66 лет, которые страдали от деменции. Из всех добровольцев 391 человек знал два языка и более. У 240 участников была выявлена болезнь Альцгеймера, у 189 - слабоумие, спровоцированное нарушением работы сосудов головного мозга, 116 болели фронтотемпоральной деменцией, вызванной сбоями в деятельности фронтальной доли мозга.

Остальные участники исследования имели как смешанный тип деменции, так и слабоумие. В последнем случае, люди испытывали яркие зрительные галлюцинации.

Исследователи пришли к выводу, что первые три вида болезней гораздо позднее одолевали тех людей, кто знал два языка и часто говорил на них. Что интересно, владение более чем двумя языками не оказывает никаких дополнительных положительных эффектов на отсрочку развития деменции - достаточно всего двух.