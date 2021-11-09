Citroen планирует отказаться от выпуска стандартных минивэнов

Генеральный директор компании Citroen Винсент Кобе заявил, что они планируют отказаться от выпуска минивэнов, потому как многие марки уже давно перестали выпускать машины этой категории, сообщает Судебно-юридическая газета.

Глава компании не уточнил, когда именно окончательно завершится производство этих автомобилей.

На данный момент в модельной линейке бренда имеется только один минивэн под названием Citroen C4 Spacetourer, продажи которого начали стремительно падать, поэтому вопрос о прекращении его производства будет решен совсем скоро.