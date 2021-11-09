Верещук присоединится к украинской делегации в ТКГ
Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук присоединится к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров.
Он отметил, что в составе украинской делегации в ТКГ произошли изменения.
"После перехода Алексея Резникова в Минобороны к делегации присоединится Ирина Верещук", — отметил Никифоров.
Он добавил, что украинская делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.