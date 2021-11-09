"Дженоа" презентовала первый день Шевченко в клубе
Новый тренер Дженоа Андрей Шевченко прибыл в расположение итальянского клуба. Дженоа опубликовал видео о том, как украинский тренер провел свой первый день в новом клубе, сообщает 24 Канал.
Андрей Шевченко в обед посетил офис своего нового клуба, расположенный в историческом районе Генуи – Пельи. Украинец прибыл вместе с помощником Мауро Тассотти на фургончике Mercedes Vito.
В ренессансном особняке Villa Lomellini Rostan у 45-летнего тренера состоялся разговор с руководством Дженоа по решению злободневных проблем клуба.
Затем Шевченко осмотрел зону Centro Sportivo Gianluca Signorini – клубную базу Дженоа, которая последующие три года станет домом для украинского тренера и его команды.
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 45-летний украинский тренер 7 ноября официально возглавил Дженоа. Шевченко впервые в карьере возглавил клуб. До этого тренер 5 лет работал во главе сборной Украины.
- Шевченко стал только вторым украинским специалистом, возглавившим команду из топ-5 сильнейших лиг Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий Вердер.
- Тренер дебютирует во главе Дженоа 21 ноября домашним матчем против римской Ромы Жозе Моуринью.