Ибрагимович высказался о возможном завершении карьеры

Нападающий Милана Златан Ибрагимович продолжает играть и забивать мячи. 40-летний форвард ответил на вопрос о возможном завершении карьеры, сообщает Сегодня.

Форвард Милана Златан Ибрагимович заявил, что пока не думает прекращать выступать на высоком уровне.

"Еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Наоборот, хочу продолжать играть как можно дольше и при этом не думать об уходе. Я не хочу быть одним из тех игроков, которые потом жалеют о том, что не продолжили выступать. Я собираюсь работать и дальше. Буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются", — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

На протяжении своей карьеры Златан успел поиграть за ряд топовых европейских клубов и выиграть 31 трофей. Контракт шведа с Миланом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за Милан 6 матчей в Серии А и забил 3 мяча.