Газпром наращивает запасы в ПХГ Европы

Физические потоки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (идет в Германию через Белоруссию и Польшу) и украинский ужгородский газотранспортный коридор во вторник растут в рамках реализации планов "Газпрома" увеличивать закачку в подземные хранилища Европы, сообщает Интерфакс.

Заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла с 75 до 83 млн куб. м за несколько предыдущих дней, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. Украинский транзит уже вырос в 1,5 раза по отношению к 1 ноября. Всего "Газпром" по долгосрочному бронированию располагает украинскими транзитными мощностями в 109 млн куб. м в сутки.

Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в Европе (прежде всего в Германии и Австрии).

Наблюдатели ждали, что для реализации этих планов "Газпром" задействует неиспользованные мощности на украинском и польском направлениях. Однако на ежедневном аукционе в понедельник вечером концерн пока не докупал дополнительные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", который на ноябрь забронирован только на треть.