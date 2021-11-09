Креминь объяснил, почему нет штрафов за нарушение закона о языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, почему в Украине еще никого не оштрафовали за нарушение языкового закона, сообщает Сегодня.

"По состоянию на сегодняшний день ни один штраф не наложен именно потому, что мы проводим чрезвычайно конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку. Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, которые признают, что нарушения были, но на будущее обещают быть максимально толерантными и уважительно относиться как к закону, так и к его исполнению" , – говорит Креминь.

По его словам, штрафовать граждан за систематическое нарушения языкового законодательства смогут с 16 июля 2022 года.

Креминь также пожаловался, что российская пропаганда сделала из него "языкового инквизитора".