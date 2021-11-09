"Дія" не загружает COVID-сертификат: что делать

Украинцы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, иногда сталкиваются с тем, что приложение "Дія" не подтягивает сертификат о вакцинации. Это неприятная, но вполне решаемая проблема. Об этом, ссылаясь на слова директора департамента развития электронной системы здравоохранения Национальной службы здоровья Украины Дмитрия Черныша, сообщает Слово и дело.

По его словам, сейчас при 5 млн сгенерированных через "Дію" сертификатов в НСЗУ поступило около 10 тысяч обращений касательно указанной проблемы – приложение не выдает сертификат.

Основная причина возникновения такой проблемы – ошибки со стороны врача, или со стороны пользователя, т.е. неверное внесение данных при вакцинации, или изначально допущенная вакцинированным ошибка в данных. Чаще всего возникает три ошибки:

данные о первой и второй дозе внесены в разные медицинские карточки;

врач внес информацию о вакцинации не в тот день, когда она была сделана;

допущена ошибка в данных – например, неправильная серия вакцины.

Ошибки, допущенные, врачом, им же и исправляются. Нужно обратиться к врачу, который делал вакцинацию, и попросить его исправить данные (или, если они еще не внесены, попросить его это сделать).

Имя врача, который проводил вакцинацию, указано на справке – или же его можно выяснить через своего семейного врача, либо через приложение Helsi, если человек регистрировался на вакцинацию через него.