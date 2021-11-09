В Украине начали забирать автомобили за превышение скорости

В Украине начали забирать автомобили за нарушение ПДД и неуплаченные штрафы. Конфискация грозит тем, кто "гоняет" в городах на скорости более 150 км/ч. Таких нарушителей по всей стране насчитывается около 150, более 30 из них находятся в Киеве, сообщает Министерство юстиции, сообщает UBR.

По поручению ведомства конфискацией занимается Государственная исполнительная служба вместе с патрульными.

"Есть люди, у которых 10, 15, 20 неуплаченных штрафов за превышение скорости. Это нам дает все законные основания с соблюдением требований закона выезжать, отслеживать таких нарушителей, совместно с сотрудниками полиции задерживать их и эвакуировать их транспортные средства на штрафплощадку" , – говорит замминистра Андрей Гайченко в эфире "Украина 24".

В сюжете говорится, что после этого владелец авто должен покрыть все штрафы за превышение скорости, заплатить за эвакуацию автомобиля (около 1200 грн) и пребывание транспорта на штрафплощадке (144 грн за день). Если он не найдет денег, его автомобиль "уйдет с молотка".

Первые конфискации уже состоялись в Харькове. Там, например, эвакуатор забрал дорогой Mercedes. Его владелец ездил 130 км/час и накопил штрафов на 80 тыс. грн. Всего в городе за два дня работы эвакуировали 5 элитных авто.

Примерно через месяц такая система начнет действовать в Киеве, а потом – по всей территории страны.

Известно, что такие кардинальные меры были введены в действие после ряда масштабных смертельных ДТП, которые произошли в Украине из-за превышения скорости.