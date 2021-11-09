Саакашвили заявил об избиении после госпитализации

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил об избиении во время перевода в больницу пенитенциарного учреждения №18 (Глданская тюрьма) в Тбилиси. По словам политика, тюремщики его обманули, объявив, что везут его в обычную городскую поликлинику, сообщает Обозреватель.

Как пишут в СМИ Грузии, письмо Саакашвили зачитал его адвокат Ника Гварамия. В нем говорится, что несмотря на категорический отказ экс-президента, его вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее.

Также Саакашвили якобы таскали за волосы и пытались что-то вколоть против его воли.

"А один из сотрудников тюрьмы, как видно, из руководства, сказал мне: "Ага, птичка, мы все-таки заполучили тебя", и выругался. Я потребовал, чтобы назвали его имя, но мне в этом отказали" , – добавил политик.

Кроме того, он пожаловался, что в камере "все время слышны выкрики и голоса преступников" .

Саакашвили подчеркнул, что отказывается от любого медицинского вмешательства и не сотрудничает с медперсоналом. Он согласен встретиться лишь с личным врачом.

"Мой перевод сюда преследует одну цель – мое физическое уничтожение по указанию Путина… Я был обязан оказать физическое сопротивление насилию, но я был тут один. А вас там, снаружи, бесчисленное множество, поэтому вас никто не победит в условиях мирного, но очень стойкого протеста" , – обратился экс-президент к своим сторонникам.