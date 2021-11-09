Названы позы для сна, которые оказывают негативное влияние на здоровье

Сон на спине и на животе может оказывать негативное влияние на здоровье человека: провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и нарушение работы пищеварения. Однако и у сна на боку есть противопоказания, рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин, сообщает Life.

По его словам, из-за высокой подушки у человека может возникать сильный изгиб в шейном отделе. Ежедневный сон в таком положении может привести к формированию венозного застоя в головном мозге.

"Во время сна на спине человек больше храпит, повышается риск апноэ (остановки дыхания). Доказали, что в некоторых случаях появляется риск развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Известно, что положение во время сна на спине влияет на здоровье негативным образом вне зависимости от апноэ",— рассказал Калинкин.

Специалист отметил, что у сна на животе тоже есть недостатки. В этом положении возникает повышенное давление на внутренние органы, в частности на желудочно-кишечный тракт. Это чревато нарушением пищеварения.

По словам Калинкина, полезнее всего спать на боку, причём неважно, на какой именно стороне — правой или левой. Этот вариант наиболее безопасен для дыхания и внутренних органов. Однако для людей с нарушением пищеводного сфинктера есть противопоказания.