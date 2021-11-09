Биткоин и Ethereum обновили исторические максимумы

9 ноября котировки цифрового золота обновили исторический максимум на отметках выше $68 500. За последние сутки цена актива выросла на 4%, согласно CoinGecko, сообщает ForkLog.

На момент написания биткоин торгуется вблизи $68 000. Его рыночная капитализация составляет $1,28 трлн, а индекс доминирования — 41,8%.

Аналитики Glassnode отметили, что на фоне роста цены усилился отток средств с криптовалютных бирж. Резервы последних составили чуть более 12,9% от оборотного предложения.

По словам экспертов, ончейн-активность «очень медленно восстанавливается», все еще находясь ниже пиковых уровней «периодов хайпа и эйфории» в 2017 году и I квартале 2021 года.

«Это убедительно свидетельствует о том, что рынок, вероятно, все еще находится в фазе умеренного накопления, которая характеризуется низкой активностью, большим оттоком средств с бирж и скромными стратегическими расходами опытных инвесторов», — говорится в отчете.

Вторая по капитализации криптовалюта также обновила исторический максимум — ее цена превысила отметку $4800. За последние сутки Ethereum подорожал на 1,4%, согласно CoinGecko.

На момент написания актив торгуется вблизи $4808. Его капитализация составила $569,96 млрд.

Цена Ethereum растет на фоне снижения эмиссии криптовалюты за счет сжигания части транзакционных комиссий. По данным сервиса Watch the Burn, за последние семь дней сеть вывела из обращения 85 894 ETH (~$413,29 млн) — более 91% всех выпущенных за этот период монет (93 687 ETH). Чистая эмиссия составила всего 7800 ETH (~$37,57 млн).