В полиции рассказали, на каких основаниях проверяют COVID-сертификаты

Право полиции проводить карантинные рейды и проверять COVID-документацию предусмотрено законодательством, такие функции правоохранителей не противоречат положениям Конституции.

Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью изданию Цензор.НЕТ, текст которого размещен на Facebook- странице Нацполиции.

"На самом деле еще с начала введения карантина мы слышим упреки о якобы недостатке легитимности полномочий полиции проверять и контролировать соблюдение карантинных ограничений. Напомню, что в настоящее время они установлены постановлением Кабинета Министров №1236. А в статье 117 Конституции Украины определено, что постановления и распоряжения Кабинета Министров обязательны к выполнению" , - подчеркнул Игорь Клименко.

Он добавил, что постановлением №1236 полицейские были уполномочены проводить выборочные проверки документов, подтверждающих COVID-безопасность. К этой категории относятся и сертификаты о вакцинации.

Глава Нацполиции добавил, что документы о вакцинации не отражают состояние здоровья человека. Речь идет только о факте получения или неполучения прививки, поэтому при считывании данных никакой информации о состоянии здоровья лица полицейские не получают.

Он также отметил, что при проверке COVID-документации правоохранители действуют в рамках законодательства, поскольку выполняют требования законов Украины "О защите населения от инфекционных болезней", "О Национальной полиции", а также постановления Кабинета Министров Украины №1236.

В частности, за нарушение правил карантина предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно статье 23 Закона Украины «О Национальной полиции», работники полиции предупреждают, выявляют и прекращают уголовные и административные правонарушения.

В эфире канала ICTV Игорь Клименко отметил, что соблюдение карантинных мероприятий и оригинальность COVID-сертификатов в Украине сейчас проверяют 1,4 тыс. мобильных рейдовых групп.

"Это те полицейские, которые на постоянной основе занимаются этой работой. Ну и конечно, еще плюс к тому 12 тыс. работников полиции - и патрульные, и участковые офицеры, которые ежедневно, кроме своей основной работы, осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений, в том числе соблюдением масочного режима. Всего 14,5 тыс. работников каждый день заступают на службу" , – сказал Клименко.

Он добавил, что только за последние две недели было открыто около 4,8 тыс. протоколов, почти 27 тыс. постановлений о соблюдении масочного режима. Только за подделку COVID-документов было открыто 210 уголовных производств.