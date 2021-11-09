Разумков "вернул" Зеленскому его совет Порошенко
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал краткий совет президенту Владимиру Зеленскому, повторив его высказывание в адрес бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает УНИАН.
Ведущая попросила экс-спикера ВР назвать одно слово, каким бы тот смог выразить свой совет нынешнему президенту Украины.
"Думай-те", – сказал Разумков.
Напомним, ранее Зеленский звал Порошенко на дебаты с аналогичным "призывом".
Ведущие также спросили Разумкова, пойдет ли он на промежуточные выборы в мажоритарном округе, если его лишат мандата нардепа. На это бывший спикер сказал:
"Я еще здесь повоюю".