Одно разочарование: 5 растений, которые лучше не покупать начинающим

Некоторые начинающие цветоводы уверены, что купленные ими комнатные растения будут выглядеть так же, как на витрине или в интернете. Но многие растения требуют специального ухода, который иногда не под силу новичку, сообщает Профиль.

Специалисты назвали такие культуры и объяснили, почему они – не самая лучшая покупка для начинающих.

Роза

Часто в начале выбор падает на "знакомые и понятные" варианты. По выращиванию комнатной (или садовой) розы написаны тысячи инструкций, но она все еще остается не самым лучшим вариантом для начинающих. Роза крайне требовательна к уходу, поэтому без специальных навыков вырастит красивый цветок дома практически невозможно.

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Азалия

Еще одно декоративное растение, которое не подойдет начинающим цветоводам. Чаще всего она выставляется на продажу в период цветения, когда имеет наиболее красивый и "продаваемый" вид. Вот только продавцы обычно умалчивают, что повторно добиться такого цветения крайне трудно. Также цветоводам важно помнить при работе с азалией, что это растение ядовито.

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Гузмания

Аналогичная ситуация с гузманией. Это экзотическое растение цветет лишь раз в жизни, а затем начинает постепенно увядать. Чтобы продолжить жизнь растения, цветоводу придется отделять от него побеги для последующей посадки – задача, с которой вряд ля справится неопытный цветовод.

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Экзотическая стрелиция

Это растение охотно цветет в дикой природе, а дом остается обычным непримечательным кустом. Причина в очень строгих требованиях к уходу. Любое, даже незначительно отклонение от рекомендуемых показателей гарантирует, что стрелиция так никогда и не зацветет.

Камелия

Это чайное растение родом из Азии привыкло к высокогорному климату. Цветение камелии приходится на зиму, при этом температура должна быть от +10 до +12 градусов. Такую температуру воспроизвести в условиях квартиры или дома практически невозможно. Вдобавок камелия требует аккуратного формирования – небрежно отделенный побег может привести к гибели растения.