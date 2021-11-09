Порошенко призвал к "адским" санкциям против Путина и Лукашенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Так он выразил свою поддержку народам Польши и Литвы в связи с миграционной проблемой со стороны Беларуси. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.
"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циническому инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию", – пишет он.
По его словам, режимы РФ и Беларуси
"презирают человеческие жизни и судьбы и готовы удовлетворять свои агрессивные извращения, бросая на колючие провода тысячи мигрантов, среди которых женщины, дети и пожилые люди".
За что Порошенко прочит главам этих стран
"справедливую расплату" – в частности, в виде жестких санкций.
"Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко, но и настоящего «кукловода» и врага демократического мира – Путина", – подытожил пятый президент Украины.