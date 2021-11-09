Порошенко призвал к "адским" санкциям против Путина и Лукашенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Так он выразил свою поддержку народам Польши и Литвы в связи с миграционной проблемой со стороны Беларуси. Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циническому инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию", – пишет он.

По его словам, режимы РФ и Беларуси "презирают человеческие жизни и судьбы и готовы удовлетворять свои агрессивные извращения, бросая на колючие провода тысячи мигрантов, среди которых женщины, дети и пожилые люди" .

За что Порошенко прочит главам этих стран "справедливую расплату" – в частности, в виде жестких санкций.