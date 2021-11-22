В декабре перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации расширится

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обязательной вакцинации теперь подлежат работники:

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

– предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Список таких предприятий можно посмотреть в постановлении Кабмина от 4 марта 2015 года №83.

В Минздраве отметили, что работники указанных учреждений обязаны вакцинироваться до 9 декабря. Тех, кто этого не сделает, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Не будут подлежать обязательной вакцинации работники, у которых есть абсолютные противопоказания к вакцинации.