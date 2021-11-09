Mazda показали новый кроссовер CX-50

Mazda очень постаралась максимально скрыть новинку, но подогрела интерес к запланированной на 17 ноября премьере CX-50. В новом видео-тизере видны только проблески кроссовера, но даже по ним вы можете получить представление о том, чего ожидать, сообщает 24 Канал.

Еще в начале октября автопроизводитель наконец-то выложил свой план на будущее - и это будущее принесет в США три новых кроссовера. Со временем появятся два больших кроссовера, CX-70 и CX-90, чтобы заполнить пробелы в модельном ряду бренда. Первым, однако, новый CX-50, который Mazda показала на коротком видео в соцсети в понедельник. Также в Mazda подтвердили дату премьеры автомобиля 15 ноября.

Конечно, поскольку мы говорим о тизере, он не раскрывает всего автомобиля. Тем не менее есть несколько ключевых деталей, которые можно рассмотреть на основе коротких проблесков, и мы можем вынести некоторую информацию на основе того, что Mazda заявила в прошлом месяце. Фактически можно сказать, что это действительно Mazda CX-50, поскольку автопроизводитель сообщал, что производство автомобиля начнется в Алабаме в январе 2022 года.

There is always a new terrain. The journey begins 11/15. pic.twitter.com/YV3sRDPN2K — mazdacanada (@mazdacanada) November 8, 2021

На североамериканском рынке появятся две силовые установки новой линейки: подключаемый четырехцилиндровый гибрид и рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Последний предназначен для моделей CX-70 и CX-90.

Сам тизер также намекает на гибридные технологии, фокусируясь на природе и провозглашая: "Всегда есть новая местность". Кроме того, что с его новым кроссовером он немного больше склоняется к некоторым внедорожным способностям, это звучит как жест в сторону более зеленого пути с электрификацией.

Конечно, это может быть и маркетинговый ход, о котором пока не так много технической информации. К счастью, чтобы узнать истину, ждать осталось не так много.