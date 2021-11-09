Ситуация на польской границе: ночь прошла спокойно
Ночь на польской границе прошла спокойно, мигранты не пытались прорваться. Лишь единожды бросили камень в полицейский автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши.
А тем временем, как передает Телеграм-канал "Политика Страны", сейчас вдоль колючей проволоки на границе Польши ходят польские солдаты, а через громкоговорители звучат оповещения о запрете пересекать границу.
"Посетители стихийного палаточного поселения, тем временем, разогревают завтрак на костре", – пишет канал.
Также появилось видео утра в лагере мигрантов у границы Белоруссии и Польши.