В Украине вступил в силу закон о защите животных

С 8 ноября, в Украине вступил в силу новый закон о защите прав животных, сообщает Апостроф.

С этого дня лицо, сопровождающее домашнее животное, обязано обеспечить наличие поводка, если питомец может представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород. На домашнем животном должен быть ошейник с пометками-идентификаторами.

Согласно закону, жестоким обращением теперь считается не только нарушение правил содержания животных, но и другие нарушения правил обращения с ними и их транспортировки.

Если животное больно бешенством или другой особо опасной болезнью, для его умерщвления обязательно должен быть документ от ветеринара. Законом теперь устанавливается исчерпывающий список причин для умерщвления животных.

Запрещается их умерщвление для регулирования численности бездомных животных. Вместе с тем запрещается избивать, травмировать, отравлять животных, принуждать к нападению одних животных на других, использовать их как мишень при стрельбе.

Законом также установлены гуманные условия содержания сельскохозяйственных животных, усилена защита беременных животных, запрет на разведение птицы для фуа-гра. Запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными.

Надзор за защитой животных от жестокого обращения осуществляют органы Нацполиции. И они же принимают соответствующие меры.

Местные советы теперь должны не допускать деятельности передвижных выставок и зоопарков, другой запрещенной деятельности, а также устанавливают перечень животных, нуждающихся в охране на их территории.