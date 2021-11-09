Беларусь обвинила Польшу в начале военной деятельности
Размещение Польшей 10 тысяч военных у польско-белорусской границы является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей и военной деятельностью, сообщает Вести.
Такое заявление сделали в Министерстве обороны Беларуси во вторник, 9 ноября.
"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в сообщении.
В Минске назвали бездоказательными обвинения Варшавы в нарушении польской границы белорусскими военными и их причастности к миграционному кризису.
Тем временем в лагере мигрантов у границы Беларуси и Польши встретили утро. Вдоль колючей проволоки ходят польские солдаты, через громкоговорители звучат оповещения о запрете пересекать границу. Посетители стихийного палаточного поселения разогревают завтрак на костре.