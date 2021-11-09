Черкасская область может попасть в "красную" зону

Министерство здравоохранения будет инициировать заседание Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу установления "красного" уровня эпидопасности в Черкасской области, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы уже подали представление в Кабинет министров о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской — 18-й — области на "красный" уровень эпидемической опасности" , — отметил он.

В зоне риска, по словам Ляшко, Винницкая и Харьковская области.