Фирташу придется отказаться от облгазов или газсбытов - меморандум с МВФ

Обновленный меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предусматривает, что до конца отопительного сезона облгазы и газсбыты должны быть разъединены. На сегодня большая часть этих структур принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Согласно обновленному меморандуму, с текстом которого удалось ознакомиться РБК-Украина, облгазы и газсбыты должны быть полностью разъединены и не иметь единого бенефициара. Этим вопросом будет заниматься Антимонопольный комитет совместно с НКРЭКУ и Минэнерго. Большинство структур, которые должны провести анбандлинг, принадлежат Фирташу, и договоренности с МВФ означают, что ему придется отказаться от облгазов или газсбытов.

Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что условие по разделению компаний вполне выполнимо.

"Юридически такое разделение сделать можно, причем, не потеряв фактического контроля над компаниями" , - подчеркнул эксперт.

А эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что с разделением компаний проблем не возникнет.