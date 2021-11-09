Избавиться, чтобы похудеть: привычки, мешающие сбросить вес

В холодильнике - только овощи и куриная грудка, исключили молочку / глютен / картофель / хлеб и др., а отражение в зеркале все еще не радует, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Сверьтесь со списком, нет ли у вас привычек, мешающих снижению веса, которым поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Ищете врагов среди продуктов и радикально их исключаете, вместо того, чтобы знать, в чем заключается сбалансированный рацион. Баланс нутриентов и общий объем съеденного за день - вот что действительно важно!

Привычки, которые мешают сбросить вес