Сел на мель: на Дальнем Востоке потерпел крушение контейнеровоз

Недалеко от берега у мыса Козина вблизи Находки на Дальнем Востоке сел на мель контейнеровоз Rise Shine, ходивший под флагом Панамы, сообщает Корреспондент.

Длина контейнеровоза - 101 м, ширина - 19 м.

Сообщается, что из-за приближения циклона судно, следовавшее рейсом из Нинбо (КНР) в порт Восточный (РФ), было направлено к заливу на восток, где стало на якорь. Но когда Rise Shine начал производить смену якорной стоянки, он сел на мель.

По словам начальника аварийно-спасательного подразделения порта Находка, судно переломилось пополам.

На его борту 298 тонн горючего. Отмечается, что возле судна вода имеет необычный оттенок - маслянистый цвет тянется от контейнеровоза в сторону бухты Подосьонова.

Как утверждают местные власти, опасных грузов в контейнерах нет, а для предотвращения разлива горючего вокруг Rise Shine построят боновое ограждение.