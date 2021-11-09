Цены на газ в Европе упали на 4,5 процента на фоне решения «Газпрома» увеличить поставки из России. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Лента.Ру.

Стоимость газа опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости цена несколько восстановилась и достигла 914 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа снизилась после того, как 9 ноября транзит в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» вырос в 2,5 раза по сравнению с вечером 8 ноября, до более чем 850 тысяч кубометров в час.