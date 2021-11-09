Кардиолог рассказала, как избавилась от "страшного ощущения" по ночам

Пугающее ощущение кома в горле, когда у человека появляется страх, что он может задохнуться, чаще всего выдает типичный невроз, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, сообщает Российская газета.

В первую очередь нужно обратиться к врачу и пройти соответствующие обследования, чтобы исключить, например, заболевания гортани.

"Если в жизни в стрессовый момент появился ком в горле. Это очень неприятное и страшное ощущение, когда ты буквально не можешь дышать. Оно усиливалось в ночное время. В результате никакой патологии обнаружено не было. Это был невроз. Сегодня это нормальная тенденция, в этом нет ничего сверхъестественного. Это лечится", - отметила кардиолог.

Первый врач, которого нужно посетить, это лор. Затем - эндокринолога и невропатолога, гастроэнтеролога, кардиолога, если проблему не удается выявить. Если специалисты подтвердят, что нет никакой органической причины для "появления кома в горле", то необходимо записаться к психотерапевту.