У игрока сборной Дании диагностировали неизлечимую болезнь

У форварда французской "Ниццы" и сборной Дании Каспера Дольберга обнаружили диабет во время медобследования.﻿ Об этом сам 24-летний нападающий рассказал на своей странице в Instagram, сообщает УНИАН.

"Эта новость стала неожиданностью, но я искренне рад, что наконец обнаружил причину недомогания последних пару недель. Счастлив, потому что врачи сказали мне, что правильное лечение никак не повлияет на мою футбольную карьеру" , - заявил Дольберг.

У Каспера диабет первого типа. В основном этим недугом страдают молодые люди до 30 лет, также заболевание может быть врожденным. Вылечить его невозможно, но можно свести симптомы к минимуму и предотвратить осложнения.

Дольберг поспособствовал тому, чтобы Дания сенсационно стала полуфиналистом Евро-2020. Нападающий стал лучшим бомбардиром своей команды на турнире, забив три гола.

Перед переездом в "Ниццу" Каспер защищал цвета "Аякса" и помог нидерландскому клубу добраться до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.