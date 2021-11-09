В США задержан украинец, который вымогал 50 млн долларов у Apple

Министерство юстиции США объявило об аресте украинца Ярослава Васинского за его участие в REvil – группе, которая осуществляла атаки программ-вымогателей на предприятия и государственные учреждения в США, сообщает Вести.

Хакер участвовал в краже чертежей ноутбука MacBook Pro с процессором M1 Max и вымогал у Apple 50 миллионов долларов.

Васинский был задержан в начале этого года вместе с хакером из группы REvil. Они проникли в сеть Apple и украли чертежи нового MacBook Pro. Украинец был задержан в Польше. Сейчас он ожидает экстрадиции в США, где ему грозит до 115 лет лишения свободы.

В апреле REvil взломали сеть компании Quanta, одного из ключевых партнеров Apple. Там хакеры обнаружили чертежи MacBook Pro с чипами M1 Pro и M1 Max, которые Apple представила позже этой осенью. Благодаря взлому СМИ узнали некоторые подробности о ноутбуках задолго до релиза, например, что Apple увеличит размер экрана.

Тогда REvil потребовали от Apple 50 миллионов долларов за оставшиеся чертежи еще не анонсированных продуктов. Через несколько дней они удалили со своего сайта все документы и заявления, связанные с Apple.

ФБР также объявило в розыск второго члена кибербанды REvil, россиянина Евгения Полянина. Его обвиняют в незаконном получении 13 миллионов долларов в результате более чем 3000 хакерских атак на компьютерные сети американских компаний.

И Васинскому, и Полянину были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и деятельностью, связанной с компьютерами, существенных подсчетах повреждений защищенных компьютеров и сговоре с целью отмывания денег. Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы в случае признания виновным, а Полянину - до 145 лет (такие сроки допускает американское законодательство). Хотя Васинский находится под стражей, Полянин не арестован и предположительно находится за границей.