Креминь: Украинский – один из 30 самых распространенных языков мира

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что украинский язык входит в 30 самых распространенных языков мира. Об этом, ссылаясь на его страницу в соцсети, сообщает Новое время.

"Украинский входит в тридцать самых распространенных языков мира. На нем разговаривают более 45 миллионов человек. Большинство из них живет в Украине, но функционирование и развитие украинского языка вне нашего государства — особая страница", — написал он.

По его словам, украинцев, проживающих на разных континентах, — не менее 20 миллионов.

"Именно язык — цементирующий фактор украинских общин в Европе, Америке, Австралии, Африке, Азии", — сказал он.

Во вторник, 9 ноября, по случаю Дня украинской письменности и языка в Украине проходит традиционный флешмоб — радиодиктант национального единства.