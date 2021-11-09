Новая почта собирает заявки на установку почтоматов в подъездах домов

Компания "Новая почта" разрешила украинцам просить об установке почтоматов в подъездах по определенным адресам. Правда, воспользоваться такой возможностью смогут только жители городов-миллионников – Киева, Харькова, Одессы и Днепра. Забирать грузы из таких почтоматов могут только жильцы домов, где эти устройства установлены, сообщает Обозреватель.

Чтобы заказать установку почтомата в доме, нужно заполнить анкету, рассказали в пресс-службе компании. В опроснике придется указать не только адрес, но и личные данные – имя и фамилию, номер телефона, электронный адрес. В анкете есть графы и для юридических лиц.

Если окажется, что почтомат невозможно установить внутри дома, устройство могут поставить снаружи. Почтоматы, кстати, довольно сильно отличаются по размерам – они бывают на 10, 16, 26, 36 и 48 ячеек.

Ограничения на посылки

Доставка в почтомат работает далеко не для всех посылок. Для этого отправление должно соответствовать таким критериям:

быть полностью оплаченным;

вес должен составлять до 20 кг;

объявленная стоимость – не более 6000 грн;

максимальные габариты – 40х60х30 см.

Посылка хранится в почтомате только 3 дня. После этого груз отправляют в ближайшее отделение, где его можно забрать в течение еще 7 дней.

Как забрать посылку из почтомата