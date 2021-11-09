Новая почта собирает заявки на установку почтоматов в подъездах домов
Компания "Новая почта" разрешила украинцам просить об установке почтоматов в подъездах по определенным адресам. Правда, воспользоваться такой возможностью смогут только жители городов-миллионников – Киева, Харькова, Одессы и Днепра. Забирать грузы из таких почтоматов могут только жильцы домов, где эти устройства установлены, сообщает Обозреватель.
Чтобы заказать установку почтомата в доме, нужно заполнить анкету, рассказали в пресс-службе компании. В опроснике придется указать не только адрес, но и личные данные – имя и фамилию, номер телефона, электронный адрес. В анкете есть графы и для юридических лиц.
Если окажется, что почтомат невозможно установить внутри дома, устройство могут поставить снаружи. Почтоматы, кстати, довольно сильно отличаются по размерам – они бывают на 10, 16, 26, 36 и 48 ячеек.
Ограничения на посылки
Доставка в почтомат работает далеко не для всех посылок. Для этого отправление должно соответствовать таким критериям:
- быть полностью оплаченным;
- вес должен составлять до 20 кг;
- объявленная стоимость – не более 6000 грн;
- максимальные габариты – 40х60х30 см.
Посылка хранится в почтомате только 3 дня. После этого груз отправляют в ближайшее отделение, где его можно забрать в течение еще 7 дней.
Как забрать посылку из почтомата
- При оформлении доставки вместо номера отделения нужно указать номер почтомата.
- Когда посылка будет в почтомате, придет сообщение о ее прибытии.
- После получения сообщения обязательно нужно оплатить услугу. Это можно сделать через приложение "Новой почты" для смартфонов или на сайте компании в разделе "Трекинг".
- Чтобы открыть ячейку, нужно прийти к почтомату со смартфоном, включить GPS и запустить приложение "Новой почты". Без включения GPS программа может "не понять", что вы находитесь возле почтомата и не предоставить нужные функции.
- В приложении нужно зайти в раздел "Мои отправления". Если в списке не одна посылка, нужно выбрать ту, которую собираетесь забрать.
- Открыв экспресс-накладную нужной посылки, нажмите на кнопку "Открыть ячейку".
- После этого можно забирать посылку и проверять ее. Если все в порядке, в приложении следует указать что посылка получена.
- Если вы случайно закрыли ячейку, не достав из нее посылку, в приложении можно будет нажать кнопку "Открыть ячейку повторно".