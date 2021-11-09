Названа одна из главных угроз финансовой стабильности США

В ближайшие год-полтора криптовалюта (а именно стейблкоины) будет одной из главных угроз финансовой стабильности Соединенных Штатов. Так считают в Федеральной резервной системе США (ФРС), объясняя это рядом уязвимостей для этого типа цифровых активов, сообщает Обозреватель.

Об этом аналитики Федерального резерва заявили в полугодовом докладе о факторах, которые могут оказать негативное влияние на крупнейшую экономику мира в ближайшие 12-18 месяцев. Документ основан на исследовании публикаций 26 источников: инвестиционных фондов, профессиональных брокеров, университетов и фирм, оказывающих услуги политического консультирования.

Стейблкоины - это стабильная криптовалюта, курс которой привязан к стоимости обычных валют, золота, нефти или прочих активов, включая другие криптовалюты. Американские эксперты поместили их на пятое место в списке угроз крупнейшей экономике мира. В целом топ-5 рейтинга выглядит так:

инфляция и ужесточение монетарной политики;

устойчивые к вакцинам штаммы коронавируса;

риски, исходящие от регуляторов Китая;

напряженность в отношениях между США и Китаем;

криптовалюты и стейблкоины.

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Доклад ФРС выходит дважды в год - весной и осенью. Стоит отметить, что за полгода криптовалюты поднялись в рейтинге угроз на три позиции, обогнав экологические проблемы, кибератаки и политическую неопределенность.

Угрозы от стейблкоинов

Американские аналитики отмечают, что по состоянию на октябрь 2021 года совокупная капитализация стейблкоинов за год выросла впятеро - до $130 млрд. При этом эта категория цифровых активов имеет ряд структурных недостатков:

крупнейшие по рыночной капитализации стейблкоины должны быть погашенными в любое время по стабильной стоимости, но некоторые из них привязаны к коммерческим облигациям, которые могут терять ценность и становиться неликвидными. В случае обесценивания держатели стейблкоинов могут оказаться не в состоянии их погасить;