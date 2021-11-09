Врач назвал причины головной боли по утрам

Головные боли по утрам могут быть связаны с положением тела во время сна или проблемами с дыханием, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает Российская газета.

Головная боль после пробуждения - это боль напряжения. В первую очередь стоит обратить внимание на положение тела во время сна - неправильная или неудобная поза, особенно для шеи, может привести к головной боли утром.

Еще одна распространенная причина головной боли по утрам - нарушения дыхания. Чаще всего это происходит в положении на спине, когда мягкое небо на короткое время перекрывает дыхательные пути, вызывая гипоксию.

"Когда человек спит, особенно на спине, он храпит, а потом раз - он замолкает, потом жуткий всхрап, и опять", - пояснил Мясников.

Врач добавил, что нарушение дыхания во сне может быть признаком серьезных болезней - сахарного диабета и гипертонии.