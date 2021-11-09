На польско-белорусской границе слышны звуки автоматных очередей

На границе Польши и Беларуси, где собрались тысячи мигрантов и обустроили лагерь, во вторник, 9 ноября, слышны звуки автоматных очередей. Об этом, ссылаясь на белорусское информагентство, пишет Карина Вольтер, Страна UA.

В агентстве показали ролик, снятый очевидцами.

"Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле", – говорится в сообщении агентства.

На кадрах видно, что не все люди прижимаются к земле. Некоторые стоят как ни в чем не бывало.