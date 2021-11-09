Верещук рассказала, какую зарплату будет получать министром

Новоизбранный вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о первых шагах на посту министра, размере зарплаты на этой должности и о том, на какой машине она ездит, сообщает Дом.

По словам Верещук, прежде всего она хочет посетить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, чтобы пообщаться с людьми, которые живут вблизи оккупированных территорий.

"Как оказалось, именно общение дает больше всего информации. Экспертная сеть, волонтеры, внутренне перемещенные лица — все, что может меня насытить информацией, будет сделано", — отметила она.

Также в ближайшее время будет принят ряд постановлений – в частности, о выплате пенсий, льготах на электроэнергию.

Министр рассказала, что займется и вопросом раскодирования сигналов телеканалов, которые вещают на оккупированные территории.

"Даже если мы говорим о телеканале "Дом"... Есть еще телевидение, которое полностью закодировано, и люди не могут его получить. Мы будем над этим работать, чтобы декодировать такие телеканалы. Если мы говорим о телеканале "Дом", это, конечно, финансирование. Не будет денег — не будет контента", — пояснила она.

Верещук добавила, что ее зарплата на посту министра реинтеграции составит 68 тыс. грн в месяц со всеми надбавками.

Отвечая на более житейские вопросы корреспондента телеканала "Дом", министр рассказала, что спит она около 6 часов в сутки, ходит в зал на кардиотренировки и ездит на машине Toyota Camry.