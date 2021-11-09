Лукашенко свозит к границе мигрантов и военных – власти Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завез в страну 12-15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых теперь партиями перебрасывает к границе со странами Европейского союза. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын/, сообщает Лента.Ру.

"Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тысяч" , — сообщил Жарын.

По его словам, эта группа людей прибыла на территорию Белоруссии за последние месяцы. При этом, около 4000 из этих мигрантов уже подошли к границе с Польшей, отметил представитель спецслужб страны.

Он также добавил, что, вероятнее всего, нынешний миграционный кризис затянется на много дней, "если не дольше" .

Кроме того, издание "Европейская правда", ссылаясь на польское информагентство, передает, что в Минобороны Польши заявили о приближении к лагерю мигрантов в Кушнице большой группы белорусских военных.

"Большая группа белорусских офицеров приближается к лагерю мигрантов в Кушнице", – сообщило Минобороны Польши, обнародовав соответствующее видео.

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

На белорусской стороне сегодня может быть несколько сот человек. В польских службах отмечают, что в любой момент может быть предпринята попытка штурма пограничных изгородей, значительная часть которых была повреждена.

С польской стороны в готовности находятся усиленные силы, в т. ч. пограничники, полицейские из спецназа и солдаты.