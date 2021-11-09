Лукашенко свозит к границе мигрантов и военных – власти Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завез в страну 12-15 тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которых теперь партиями перебрасывает к границе со странами Европейского союза. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын/, сообщает Лента.Ру.
"Оценки по присутствию мигрантов в Беларуси в целом указывают: их там может быть от 12 до 15 тысяч", — сообщил Жарын.
По его словам, эта группа людей прибыла на территорию Белоруссии за последние месяцы. При этом, около 4000 из этих мигрантов уже подошли к границе с Польшей, отметил представитель спецслужб страны.
Он также добавил, что, вероятнее всего, нынешний миграционный кризис затянется на много дней,
"если не дольше".
Кроме того, издание "Европейская правда", ссылаясь на польское информагентство, передает, что в Минобороны Польши заявили о приближении к лагерю мигрантов в Кушнице большой группы белорусских военных.
"Большая группа белорусских офицеров приближается к лагерю мигрантов в Кушнице", – сообщило Минобороны Польши, обнародовав соответствующее видео.
На белорусской стороне сегодня может быть несколько сот человек. В польских службах отмечают, что в любой момент может быть предпринята попытка штурма пограничных изгородей, значительная часть которых была повреждена.
С польской стороны в готовности находятся усиленные силы, в т. ч. пограничники, полицейские из спецназа и солдаты.