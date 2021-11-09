Укрзализныця отдаст пассажирские перевозки в управление немецкой компании

"Укрзализныця" передаст в управление немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting пассажирские перевозки. Случится это уже в 2022 году, сообщает Обозреватель.

Об этом на форуме "Украина 30. Новая железная дорога" рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. При этом он отметил, что работа с немецкой компанией ведется уже с сентября.

"Мы уже работаем с сентября с немецкой железной дорогой. По плану, пассажирские перевозки мы передаем в управление компании Deutsche Bahn Engineering & Consulting со следующего года. Мы к этому двигаемся" , – говорится в сообщении.

Министр хочет, чтобы было, как в Казахстане

Deutsche Bahn Engineering & Consulting с 2019 года управляет пассажирскими перевозками в Казахстане. По мнению Кубракова, это сотрудничество является достаточно успешным.

Более того, в будущей оценке управления пассажирскими перевозками в Украине министр собирается отталкиваться от казахского опыта.

"Мы видели финансовые результаты железной дороги Казахстане и, в принципе, ожидаем, что наши будут не меньше" , – подчеркнул он.

Что будет с ценами на билеты

"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты в 2022 году. Но в компании признают: компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет повышения цен на билеты – невозможно.

"В "УЗ" заверили, что рост тарифов на пассажирские перевозки в 2022 году пока не предусматривается" , – говорится в сообщении.

"Укрзализныця" получила новые вагоны

Перевозчик получил 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода", которые купили за счет госбюджета. В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.

До конца года госкомпания должна получить 20 из 100 купленных вагонов. В вагонах будут: