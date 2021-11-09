Укрзализныця отдаст пассажирские перевозки в управление немецкой компании
"Укрзализныця" передаст в управление немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting пассажирские перевозки. Случится это уже в 2022 году, сообщает Обозреватель.
Об этом на форуме "Украина 30. Новая железная дорога" рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. При этом он отметил, что работа с немецкой компанией ведется уже с сентября.
"Мы уже работаем с сентября с немецкой железной дорогой. По плану, пассажирские перевозки мы передаем в управление компании Deutsche Bahn Engineering & Consulting со следующего года. Мы к этому двигаемся", – говорится в сообщении.
Министр хочет, чтобы было, как в Казахстане
Deutsche Bahn Engineering & Consulting с 2019 года управляет пассажирскими перевозками в Казахстане. По мнению Кубракова, это сотрудничество является достаточно успешным.
Более того, в будущей оценке управления пассажирскими перевозками в Украине министр собирается отталкиваться от казахского опыта.
"Мы видели финансовые результаты железной дороги Казахстане и, в принципе, ожидаем, что наши будут не меньше", – подчеркнул он.
Что будет с ценами на билеты
"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты в 2022 году. Но в компании признают: компенсировать затраты на пассажирские перевозки только за счет повышения цен на билеты – невозможно.
"В "УЗ" заверили, что рост тарифов на пассажирские перевозки в 2022 году пока не предусматривается", – говорится в сообщении.
"Укрзализныця" получила новые вагоны
Перевозчик получил 5 купейных вагонов, заказанных у "Крюковского вагоностроительного завода", которые купили за счет госбюджета. В них установлены розетки с USB-портами, кулеры с горячей и холодной водой, кондиционеры, сигнализация.
До конца года госкомпания должна получить 20 из 100 купленных вагонов. В вагонах будут:
- розетки;
- держатели для стаканов на столах;
- энергосберегающее освещение;
- кнопки вызова проводника в купе и туалетах;
- кулеры с горячей и холодной водой;
- сигнализация в купе (на ночь дверь фиксируется кнопкой блокировки, а при открытии соответствующий сигнал поступает к проводнику);
- больше места для багажа под полками (отсутствуют нижние ларцы);
- кондиционеры;
- вакуумные туалеты;
- столы для пеленания;
- обшивка полок изготовлена из материалов, которые выдерживают усиленные нагрузки;
- форточки.