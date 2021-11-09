"Дурная ошибка": Комаровский пожалел о поддержке Зеленского
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который недавно заявил, что Владимир Зеленский перед выборами его использовал для пиара, назвал ошибкой решение публично поддержать действующего президента на выборах 2019 года. Об этом, ссылаясь на интервью доктора журналисту Дмитрию Гордону, пишет Игорь Кулик, Страна UA.
"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись. И 73% (украинцев, которые поддержали Зеленского на выборах – ред.) точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал Комаровский Гордону.
Кроме того, Комаровский считает, что Зеленский должен сдержать свое обещание, и идти в президенты на один срок.
"Я не понимаю, что должно произойти с мужчиной, чтобы он даже задумался над тем, чтобы нарушить обещание, которое он дал миллионам людей. Если ты сказал: "Я иду на один срок...". Но мы же сейчас видим, что явно зачищается информационное поле, что выясняются отношения со всеми, кто только вякнул... Это же очевидные вещи. Это неправильно", – добавил доктор.