"Дурная ошибка": Комаровский пожалел о поддержке Зеленского

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который недавно заявил, что Владимир Зеленский перед выборами его использовал для пиара, назвал ошибкой решение публично поддержать действующего президента на выборах 2019 года.﻿ Об этом, ссылаясь на интервью доктора журналисту Дмитрию Гордону, пишет Игорь Кулик, Страна UA.

"Так это и была наша с тобой дурная ошибка. Мы с тобой лоханулись. И 73% (украинцев, которые поддержали Зеленского на выборах – ред.) точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал Комаровский Гордону.

Кроме того, Комаровский считает, что Зеленский должен сдержать свое обещание, и идти в президенты на один срок.