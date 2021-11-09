В Кремле заявили о "необходимости" встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

"Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно продолжать", — сказал Песков.

По его словам, четких сроков встречи пока нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что встреча Путина и Байдена в текущем году "в том или ином формате — вполне реальна" .

Однако, в Белом доме заявили, что не готовы сообщить о новой встрече Путина и Байдена.