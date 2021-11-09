Умер звезда сериала "Квантовый скачок" Дин Стоквелл

Умер известный американский актер и номинант на премию "Оскар" Дин Стоквелл. Сердце голливудской знаменитости остановилось в возрасте 85 лет, сообщает Обозреватель.

Звезда легендарного сериала "Квантовый скачок" ничем не болел. Артист скончался безболезненно, во сне дома в ночь на 8 ноября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С 7 лет мальчику доверяли роли второго плана. В 1947 году за роль сына персонажа Грегори Пека в фильме "Джентльменское соглашение" школьник получил премию "Золотой глобус" как лучший начинающий актер.

В 1947 году талант Дина впервые признали официально

Спустя 12 лет после первой серьезной награды талант Дина признали эксперты на Каннском кинофестивале. В 1988 году роль главаря банды в фильме "Замужем за мафией" принесла ему номинацию на премию "Оскар".

Актера номинировали на "Оскар"

Через четыре года Стоквелл получил одну из самых престижных наград в мире: имя актера выбили на Голливудской аллее славы, где и сейчас можно увидеть звезду, принадлежащую покойной знаменитости.