Полнолуние в ноябре 2021: чем грозит в паре с затмением и как его пережить

В пятницу, 19 ноября в 11:00 по Киеву состоится последнее осеннее полнолуние в 2021 году. Его особенность в том, что оно совпадает с другим астрономическим событием – частным лунным затмением, сообщает Обозреватель.

Дни полнолуний и затмений в астрологии считаются сложным периодом, когда эмоциональная сфера выходит на первый план и возрастает риск непредсказуемых ситуаций. О том, как себя правильно вести в неблагоприятное время, читайте далее в материале.

Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке Тельца на оси со Скорпионом. Источник: Pixabay

Каким будет полнолуние в ноябре 2021

Ноябрьское полнолуние пройдет в знаке Тельца на оси со Скорпионом – впервые с 2014 года. В энергетическом плане оно может стать самым мощным в этом году и откроет целый цикл затмений.

В период затмения человек становится эмоционально уязвимым, возможны приступы лени и некоторой "заторможенности", объясняют астрологи. В личных отношениях могут проявить себя обиды, недопонимание, конфликтные ситуации, поэтому стоит стараться быть максимально сдержанным.

Что можно делать в полнолуние

Благоприятно в этот период решение финансовых вопросов, в том числе касающихся приумножения достатка: рекомендуется рассчитаться со всеми долгами, взять депозит и т.д. При этом не следует брать новый кредит или брать в долг.

Полезным будет избавиться от всего ненужного, сделать уборку в доме, завершить все начатые дела. При этом важно не перегружать себя физически; в целом важно максимально бережно отнестись к состоянию здоровья.

Что нельзя делать в полнолуние и затмение 19 ноября

Крайне не рекомендуются в период ноябрьского полнолуния дальние поездки, любые начинания, ведение переговоров, принятие важных решений, хирургические операции и косметические процедуры.

Также желательно избегать диет, голодания, а рацион питания должен состоять из свежих, экологически чистых продуктов.