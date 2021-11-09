Кому категорически нельзя есть печень и почему: эксперт дала ответ
Печень – очень полезный продукт, в котором много полезных веществ, которые так необходимы для организма, как взрослых, так и детей. Печень значительно превышает овощи и фрукты в количестве пользы, она низкокалорийна, но очень питательна. И что не менее важно – недорогой продукт по сравнению с мясом, сообщает Обозреватель.
Алена Суничук рассказала в Facebook о пользе печени, а также – кому категорически нельзя есть этот продукт и почему.
Для начала отметим, что в 100 грамм печени говяжьей содержится:
- Витамин В12: 3,460% от RDI.
- Витамин В12 способствует образованию эритроцитов и ДНК.
- Витамин А: 860-1100% от RDI.
- Витамин А важен для нормального зрения, иммунной функции и воспроизводства.
"Он также помогает нормально функционировать таким органам как сердце и почки", – объясняет эксперт.
- Рибофлавин (В2): 210-260% от RDI. Рибофлавин важен для развития и функционирования клеток.
- Фолат (В9): 65% от RDI.
- Железо: 80% RDI или 35% для менструальных женщин.
- Медь: 1620% от RDI.
"Медь действует как ключ к активации ряда ферментов, которые затем помогают регулировать выработку энергии, метаболизм железа и работу мозга", – рассказала Алена.
- Холин
Не опасна ли печень из-за накопления в ней токсинов?
"Задача печени – перерабатывать "токсины" и делать их безопасными или превращать в нечто, что можно безопасно вывести из организма. Как итог, "токсины" в печени не являются проблемой, и этого бояться не надо", – объяснила эксперт.
Кому же все-таки нельзя есть печень и почему?
"Хоть печень и богата холестирином, но при этом для большинства людей это не страшно. Большинство холестерина, связанного с сердечными заболеваниями, действительно вырабатывается в организме. И когда вы едите продукты с высоким содержанием холестерина, ваше тело производит меньше, чтобы удержать баланс", – рассказала Алена.
Есть действительно две группы людей, которым стоит избегать печени.
Первая группа – это беременные женщины, для них потребление сформированного витамина А, такого типа, который содержится в печени, связано с врожденными дефектами плода. Вторая группа людей – это люди с подагрой. В печени много пуринов, образующих в организме мочевую кислоту.
Специалист отметила, что детям употреблять печень не чаще раза в неделю от начала прикорма.