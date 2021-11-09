Кому категорически нельзя есть печень и почему: эксперт дала ответ

Печень – очень полезный продукт, в котором много полезных веществ, которые так необходимы для организма, как взрослых, так и детей. Печень значительно превышает овощи и фрукты в количестве пользы, она низкокалорийна, но очень питательна. И что не менее важно – недорогой продукт по сравнению с мясом, сообщает Обозреватель.

Алена Суничук рассказала в Facebook о пользе печени, а также – кому категорически нельзя есть этот продукт и почему.

Чем полезна печень

Для начала отметим, что в 100 грамм печени говяжьей содержится:

Витамин В12: 3,460% от RDI.

Витамин В12 способствует образованию эритроцитов и ДНК.

Витамин А: 860-1100% от RDI.

Витамин А важен для нормального зрения, иммунной функции и воспроизводства.

"Он также помогает нормально функционировать таким органам как сердце и почки" , – объясняет эксперт.

Рибофлавин (В2): 210-260% от RDI. Рибофлавин важен для развития и функционирования клеток.

Блюда из печени

Фолат (В9): 65% от RDI.

Железо: 80% RDI или 35% для менструальных женщин.

Медь: 1620% от RDI.

"Медь действует как ключ к активации ряда ферментов, которые затем помогают регулировать выработку энергии, метаболизм железа и работу мозга" , – рассказала Алена.

Холин

Не опасна ли печень из-за накопления в ней токсинов?

"Задача печени – перерабатывать "токсины" и делать их безопасными или превращать в нечто, что можно безопасно вывести из организма. Как итог, "токсины" в печени не являются проблемой, и этого бояться не надо" , – объяснила эксперт.

Кому же все-таки нельзя есть печень и почему?

"Хоть печень и богата холестирином, но при этом для большинства людей это не страшно. Большинство холестерина, связанного с сердечными заболеваниями, действительно вырабатывается в организме. И когда вы едите продукты с высоким содержанием холестерина, ваше тело производит меньше, чтобы удержать баланс", – рассказала Алена.

Есть действительно две группы людей, которым стоит избегать печени.

Первая группа – это беременные женщины, для них потребление сформированного витамина А, такого типа, который содержится в печени, связано с врожденными дефектами плода. Вторая группа людей – это люди с подагрой. В печени много пуринов, образующих в организме мочевую кислоту.

Специалист отметила, что детям употреблять печень не чаще раза в неделю от начала прикорма.