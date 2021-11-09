Первые аукционы по продаже земли: Минагрополитики отчиталось о результатах

В системе "Прозорро.Продажи" успешно состоялись первые земельные аукционы, сообщает УНИАН.

Как рассказали в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, 8 ноября Каменка-Бугский городской совет Львовской области продал на аукционе земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 0,23 га.

"Участие в торгах приняли три участника, стартовая цена увеличилась в более чем четыре раза - с 704 тыс. грн до более 3 млн грн" , - говорится в сообщении.

В Минагрополитики сообщили, что также в Дрогобыче сдали в аренду на три года участок несельскохозяйственного назначения площадью 1,3 га со стоимостью более 227 тыс. грн в год.

"С начала ноября заявки на аукционы значительно активизировались – всего за неделю 104 новых сообщений. Таким образом, по состоянию на сегодня объявлено 510 земельных аукционов. Площадь земельных участков, которые выставлены на торги, достигает почти 2,3 тыс. га. Сейчас они оцениваются в 245 млн грн" , - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что больше всего аукционов по аренде земли объявили Одесская, Черкасская, Кировоградская, Львовская, Черновицкая области, а с продажи земли несельскохозяйственного назначения - Киевская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Черновицкая.