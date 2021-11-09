Toyota названа третьей самой обструктивной компанией на пути к изменению климата

Странным образом прогрессивный автопроизводитель оказался в компании с нефтяными гигантами. Впрочем, электромобильный бум у Toyota еще не начался, а батарейный электрокар в широкой линейке моделей лишь один, сообщает 24 Канал.

В отчете InfluenceMap, посвященном корпорациям и тактикам лоббирования изменения климата, Toyota названа худшей среди автопроизводителей и третьей в общем списке. Другими автопроизводителями, попавшими в список, были BMW (18 место), Daimler (24) и Hyundai (25).

Это не первый раз, когда Toyota выделяется за тактику лоббирования. Согласно предварительному отчету The New York Times, японский автопроизводитель за закрытыми дверями провел перед лидерами американского Конгресса кампанию, чтобы противостоять планам администрации Байдена по ускорению внедрения электромобилей. Японская компания также потерпела поражение в измерениях энергоэффективности автомобилей по методике EPA, которые показывают, что общие показатели топлива бренда сейчас находятся на нижнем уровне экономических рейтингов.

В 2020 году служба контроля за взносами предвыборной кампании в США обнаружила, что Toyota была крупнейшим корпоративным спонсором партии республиканцев в Конгрессе, которые оспаривали результаты президентских выборов 2020 года. Также было определено, что многие из этих политиков ставят под сомнение научную основу изменения климата.

Глава Toyota Акио Тойода заявил, что если все транспортные средства в Японии будут электрическими, стране не хватит электроэнергии. Он добавил, что инфраструктура, необходимая для поддержки полного перехода на электромобили, обойдется стране в эквивалент от 135 до 358 миллиардов долларов. А в Индии руководители местных представительств японского бренда, отрицали цель страны перейти на электромобили к 2030 году.

Toyota уже давно утверждает, что плагин-гибриды и водородные электромобили могут предложить лучшие долгосрочные результаты в борьбе с изменением климата.

Сейчас в линейке Toyota есть только один батарейный электромобиль – представленный недавно кроссовер bZ4X, который разрабатывался совместно с Subaru. Он стал первым из семи моделей нового семейства полностью электрических автомобилей bZ.