Ученые выяснили, какие напитки нельзя пить после 40

Ученые рассказали, какими напитками нельзя увлекаться, если вы пересекли возрастной рубеж в 40 лет. Дабы не было трудностей со здоровьем, лучше пересмотреть свой рацион, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Фруктовый сок

Даже натуральные соки, несмотря на полезные элементы, очень сладкие из-за фруктозы, с которой нужно быть осторожнее.

Замените соки из цитрусовых водой с долькой апельсина, лимона, грейпфрута. А сокам из других фруктов предпочтите целый плод - и витамины получите и полезную клетчатку.

Лимонад

Сладкая газировка - враг для любой возрастной категории, но после 40 лет его точно нужно вычеркнуть из рациона. В нем слишком много сахара, калорий, а пользы очень мало.

Фото pixabay

Обезжиренное молоко

Хотя такой напиток считается низкокалорийным - пользы от него очень мало. Ведь большинство витаминов - жирорастворимы. Обезжиренный напиток вам точно не поможет усвоить перечень полезностей, перечисленных на упаковке. Выберите обычное молоко, оно и на вкус приятнее, да и пользы в нем больше.

Питьевой йогурт

Пробиотики из йогуртов отлично поддерживают здоровье кишечника. Но нужно покупать правильный кисломолочный напиток. Речь идет о йогурте, в котором нет сахара и фруктовых наполнителей с красителями, подсластителями и так далее.

Фото pixabay

Слабительный чай

Да, такой напиток поможет вам быстрее очиститься, но вместе с тем избавит вас и от полезных витаминов и минералов.

При этом эксперты говорят, что чрезмерное потребление слабительных напитков в большинстве случаев приводит к дефициту питательных веществ и даже разных болезней.