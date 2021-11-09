В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть погибшие

Рано утром во вторник, 9 ноября, на трассе неподалеку от села Ракув в Польше микроавтобус марки "Mеrcedes Sprinter" на скорости въехал в дерево. В транспорте находились водитель и трое пассажиров из Украины. Об этом, ссылаясь на польское издание, пишет Екатерина Белоброва, Обозреватель.

Двое пассажиров погибли на месте, еще двоих людей экстренно госпитализировали.

Известно, что микроавтобусом на украинских регистрационных номерах управлял 25-летний водитель. Около 4:00 он мог задремать за рулем, что привело к съезду автомобиля на обочину, где росло дерево.

Как прокомментировали трагический инцидент в польской полиции, погибшими оказались 24-летний мужчина и 25-летняя девушка. Еще один 35-летний пассажир вместе с водителем получил множественные травмы.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.