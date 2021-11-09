Маша Ефросинина поразила образом в эфире "Танцев со звездами"

Украинская звезда Маша Ефросинина в очередной раз стала ведущей балкона на шоу "Танцы со звездами". Для очередного прямого эфира она надела роскошное платье кораллового цвета, сообщает 24 Канал.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в инстаграме опубликовала очаровательные фото из нового эфира шоу "Танцев со звездами".

"Несомненная прелесть моей работы в том, что даже в самые грустные времена я имею возможность создавать себе и другим хорошее настроение, развлекать, веселить, будоражить! Даже если бесить, то тоже это кому-то приносит облегчение! Ну и что лукавить, моя работам – это возможность смотреть на себя такую," , – поделилась мыслями женщина.